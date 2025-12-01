Белорусская фигуристка Сафонова приняла приглашение выступить на Олимпиаде

Сафоновой 22 года, она является единственной белорусской фигуристкой, которая получила право для участия в Играх. Как и россияне, белорусские спортсмены допущены до Игр в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Фигуристка является шестикратной чемпионкой Белоруссии. В 2022 году она приняла участие в Играх в Пекине.