Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусская фигуристка Сафонова приняла приглашение выступить на Олимпиаде

Ранее стало известно, что россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение для участия в Играх.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 1 декабря. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Сафонова заняла четвертое место на квалификационных соревнованиях в Пекине и отобралась на Олимпиаду. После этого спортсменка должна была дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.

Ранее на сайте МОК появилась информация о том, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение для участия в Играх.

Сафоновой 22 года, она является единственной белорусской фигуристкой, которая получила право для участия в Играх. Как и россияне, белорусские спортсмены допущены до Игр в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Фигуристка является шестикратной чемпионкой Белоруссии. В 2022 году она приняла участие в Играх в Пекине.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше