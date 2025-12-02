Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леонова о Валиевой в следующем сезоне: «Насчет того, чтобы обойти Петросян — не знаю, а то, что будет главной конкуренткой — 100%»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова считает, что Камила Валиева сможет навязать борьбу Аделии Петросян после возвращение в фигурное катание.

Источник: Спортс"

— Надеюсь, что Камила вернется сильной спортсменкой, которая достойно будет выступать и заново делать себе имя. Данные у нее шикарные.

Понятно, что она изменилась. Это уже не та девочка на шариках, как пять лет назад, а совсем другой человек.

Учитывая прыжки, которые я вижу в соцсетях Валиевой, скажу, что она в очень хорошей форме. Самое главное — собрать это все в кучу и в одну программу. Если она вернется в следующем сезоне, то она все сделает, чтобы сделать его победным.

— В дебютном после возвращения сезоне она будет конкуренткой Аделии Петросян?

— Да, конечно! Насчет того, чтобы обойти Петросян — не знаю, надо смотреть, а то, что будет главной конкуренткой — 100%, — сказала Леонова.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше