Тарасова о финале Гран-при: «Жду хороших соревнований. Мы увидим 6 лучших фигуристок в мире»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о финале Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 4 по 6 декабря в Нагое (Япония).

Источник: Спортс"

Тарасова будет комментировать женские произвольные программы в эфире Okko.

— Как вам поступило предложение прокомментировать финал Гран-при?

— Мне позвонила Лина Федорова и спросила: «Татьяна Анатольевна, не хотели бы вы прокомментировать у нас на финале Гран-при произвольную программу у женщин?» Я ответила, что хотела бы. Жду хороших соревнований. Мы увидим шестерых лучших фигуристок в мире.

— Олимпиаду хотели бы прокомментировать?

— Я уже комментировала несколько Олимпийских игр, но об этой пока что даже не думала, — ответила Тарасова.