Тарасова о финале Гран-при: «Жду хороших соревнований. Мы увидим 6 лучших фигуристок в мире»

— Мне позвонила Лина Федорова и спросила: «Татьяна Анатольевна, не хотели бы вы прокомментировать у нас на финале Гран-при произвольную программу у женщин?» Я ответила, что хотела бы. Жду хороших соревнований. Мы увидим шестерых лучших фигуристок в мире.