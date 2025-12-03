Мать Костылевой: «Боюсь, что Лене теперь нельзя появляться в академии Плющенко. Мы чудом ее выкрали, чтобы уехать домой»

"Слава богу, в понедельник вырвались из академии Плющенко, там пошли всякие нелицеприятные вещи в нашу сторону: угрозы и шантаж. В тот же день супруг Валерий приехал с Леной в Воронеж, я — чуть позже.
Температура у дочери упала. Вчера в Воронеже сделали МРТ колена, у дочери оно воспалено, из-за чего она не выступит на Кубке Первого канала. Вроде бы все неплохо. Может быть, завтра даже попробуем полчасика покататься на каком-нибудь катке", — сказала Ирина Костылева.
По словам Ирины, они с дочерью пробудут в Воронеже несколько дней, а потом примут решение, что делать дальше.
"До конца этого года мы не имеем права уйти из академии Плющенко, как член сборной России Лена просто так не может это сделать. Ее задача сейчас — как можно лучше подготовиться к первенству России, которое пройдёт через два месяца.
Но 14 декабря в Минске будет ледовое шоу, Яна Рудковская просила, чтобы Лена обязательно участвовала в нем. У нее там главная роль, мы с мужем дали согласие на это, но только в моем присутствии.
Евгений и Яна чуть ли посадить меня хотят за моральный ущерб самой Академии, потому что я рассказывала о том, как поступают там с моей девочкой, что у нее масса травм из-за этого", — добавила Костылева.
По словам Ирины, вчера ее старшей дочери прислали «компрометирующее видео» на отца Лены — Валерия, на котором он якобы находится в нетрезвом виде во время празднования дня рождения с коллегами по работе.
«Боюсь, правда, что Лене там теперь нельзя появляться, мы чудом ее выкрали, чтобы уехать домой. После медосмотра сели уже с чемоданами в машину к Валерию, забрали нашего беспородного рыжего кота Фунтика, которого брали для Лены из приюта, и рванули в Воронеж», — приводит слова Ирины Костылевой издание «Мое! Online».
Издание отмечает, что мать Костылевой «твердо решила, что заберет дочь из академии Плющенко насовсем».
