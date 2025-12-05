Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин, Подгайная и Коваль, Вейон и Брэндис покажут ритм-танцы

Финал Гран-при по фигурному катанию.
Нагоя, Япония.
Танцы на льду, юниоры.
Ритм-танец.
Начало — 9:20 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Дания Муаден — Тео Биго (Франция).
2. Жасмин Робертсон — Чейз Ронер (США).
3. Амбр Перрье-Джанезини — Самюэль Бланк-Клаперман (Франция).
Вторая разминка.
4. Лейла Вейон — Александр Брэндис (Канада).
5. Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина).
6. Хана Мария Абоян — Даниил Веселухин (США).
