Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин, Подгайная и Коваль, Вейон и Брэндис покажут ритм-танцы

5 декабря в Нагое проходит финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Дуэты покажут ритм-танцы.

Финал Гран-при по фигурному катанию.

Нагоя, Япония.

Танцы на льду, юниоры.

Ритм-танец.

Начало — 9:20 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Дания Муаден — Тео Биго (Франция).

2. Жасмин Робертсон — Чейз Ронер (США).

3. Амбр Перрье-Джанезини — Самюэль Бланк-Клаперман (Франция).

Вторая разминка.

4. Лейла Вейон — Александр Брэндис (Канада).

5. Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина).

6. Хана Мария Абоян — Даниил Веселухин (США).

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон.