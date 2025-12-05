Golden Spin. Гиларди и Амброзини, Голубева и Мур, Плазас и Фернандес, Данилова и Циба покажут короткие программы

ISU Challenger.
Golden Spin of Zagreb.
Загреб, Хорватия.
Пары, короткая программа.
Начало — 11:15 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США).
2. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия).
3. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия).
Вторая разминка.
4. Софья Голиченко — Артем Даренский (Украина).
5. Челси Лю — Райан Бидард (США).
6. Изабелла Гамес — Александр Коровин (Филиппины).
Третья разминка.
7. Анна Валези — Мартин Бидар (Чехия).
8. Джулия Модер — Йоханнес Уилкинсон (ЮАР).
9. Одри Шин — Балаж Надь (США).
10. Орели Фаула — Тео Белль (Франция).
Четвертая разминка.
11. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).
12. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).
13. Ним Дэвисон — Даниэль Борисов (Великобритания).
14. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария).
Пятая разминка.
15. Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция).
16. София Шаллер — Ливио Майр (Австрия).
17. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия).
18. Меган Юдин — Патрицио Романо Росси Лопес (Испания).
