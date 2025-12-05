Ричмонд
Golden Spin. Гиларди и Амброзини, Голубева и Мур, Плазас и Фернандес, Данилова и Циба покажут короткие программы

5 декабря спортивные пары выступят с короткими программами на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.

Источник: Спортс"

ISU Challenger.

Golden Spin of Zagreb.

Загреб, Хорватия.

Пары, короткая программа.

Начало — 11:15 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США).

2. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия).

3. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия).

Вторая разминка.

4. Софья Голиченко — Артем Даренский (Украина).

5. Челси Лю — Райан Бидард (США).

6. Изабелла Гамес — Александр Коровин (Филиппины).

Третья разминка.

7. Анна Валези — Мартин Бидар (Чехия).

8. Джулия Модер — Йоханнес Уилкинсон (ЮАР).

9. Одри Шин — Балаж Надь (США).

10. Орели Фаула — Тео Белль (Франция).

Четвертая разминка.

11. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).

12. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).

13. Ним Дэвисон — Даниэль Борисов (Великобритания).

14. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария).

Пятая разминка.

15. Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция).

16. София Шаллер — Ливио Майр (Австрия).

17. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия).

18. Меган Юдин — Патрицио Романо Росси Лопес (Испания).

Расписание турнира Golden Spin в Загребе. Там выступят Самоделкина, Аймоз, Мемола, Гиньяр и Фаббри.