Кружевной лифчик, челка и чулки со стрелками: Загитова выгуляла секси-образ

Алина повеселилась на вечеринке журнала «Мнение редакции может не совпадать». Фотографии и видео с праздника Загитова выложила в соцсети.
Чемпионка снова удивила публику своим внешним видом. Во-первых, фигуристка выстригла короткую густую челку. Во-вторых, Загитова сделала необычный макияж, оставив лицо практически чистым и накрасив ярко-красной помадой губы.
Наряд фигуристки оказался более чем смелым. Она надела костюм, состоящий из ультра-короткой юбки-шорт и укороченного жакета. Загитова не стала застегивать жакет, продемонстрировав голое тело и кружевной бюстгальтер.
Свой лук чемпионка дополнила туфлями на шпильке и черными чулками со штрипками и стрелками. Алина сфотографировалась в смелых позах, показав во всей красе свой новый образ.
«С днём рождения журнала “МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ”. Пусть журнал продолжает вдохновлять, задавать тренды и объединять самых ярких и талантливых! Алеко — ты настоящий профессионал, чьё чувство стиля и вкус делают издания особенными. Успехов, новых идей и роскошных проектов!» — написала спортсменка.