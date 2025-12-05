Ричмонд
Кружевной лифчик, челка и чулки со стрелками: Загитова выгуляла секси-образ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась на светском мероприятии в обновленном образе. Титулованная спортсменка выбрала смелый наряд и сменила прическу.

Источник: Соцсети

Алина повеселилась на вечеринке журнала «Мнение редакции может не совпадать». Фотографии и видео с праздника Загитова выложила в соцсети.

Чемпионка снова удивила публику своим внешним видом. Во-первых, фигуристка выстригла короткую густую челку. Во-вторых, Загитова сделала необычный макияж, оставив лицо практически чистым и накрасив ярко-красной помадой губы.

Наряд фигуристки оказался более чем смелым. Она надела костюм, состоящий из ультра-короткой юбки-шорт и укороченного жакета. Загитова не стала застегивать жакет, продемонстрировав голое тело и кружевной бюстгальтер.

Свой лук чемпионка дополнила туфлями на шпильке и черными чулками со штрипками и стрелками. Алина сфотографировалась в смелых позах, показав во всей красе свой новый образ.

«С днём рождения журнала “МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ”. Пусть журнал продолжает вдохновлять, задавать тренды и объединять самых ярких и талантливых! Алеко — ты настоящий профессионал, чьё чувство стиля и вкус делают издания особенными. Успехов, новых идей и роскошных проектов!» — написала спортсменка.

