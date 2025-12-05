Алиса Лью: «Работаю над тройным акселем практически каждый день. Надеюсь, на чемпионате США смогу вставить его в программу»

Лью идет второй после короткой программы.
— Это твой первый финал Гран-при во взрослом катании. Как ты чувствуешь себя сейчас, есть ли какие-то изменения по сравнению с тем же чемпионатом мира?
— Честно, энергетика здесь ощущается совсем по-другому, но она схожа с чемпионатом мира. Мы соревнуемся с потрясающими девчонками, шесть самых сильных спортсменок. Я никогда не думала о таком.
— Честно, это всегда были мои любимые соревнования. Потому что здесь все так быстро: короткая, произвольная, всего шесть человек и все.
Две недели назад ты впервые одержала победу на взрослом этапе Гран-при — это же сумасшествие! Что ты думаешь об этом?
— Я не думала о результатах. Я думала о том, какие люди приедут и соберутся на этом этапе, и для меня это уже большая честь. Я просто стараюсь фокусироваться на своих прокатах, быть идеальной в своих выступлениях. Я думаю, что ощущаю себя как певец, выходящий на сцену: все, что мне нужно, — это сделать то, что я умею.
— Так что ты не чувствуешь особого давления?
— Нет, потому что, если ты выигрываешь какое-то одно соревнование, это не значит, что ты будешь побеждать всегда. Это всегда какой-то челлендж, и я не чувствую дополнительного давления, просто спокойно выхожу на лед.
— Я слышала, что ты возвращаешь тройной аксель. Это так? Увидим ли мы его в этом сезоне?
— Да, я работаю над тройным акселем, но не вставляю его в соревновательную программу, потому что не так много над ним работаю. Пока не чувствую уверенности. Но я продолжаю усердную работу над этим практически каждый день, и я надеюсь, что на национальном чемпионате все-таки смогу вставить его в программу, — сказала чемпионка мира 2025 года Лью.