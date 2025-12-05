Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиса Лью: «Работаю над тройным акселем практически каждый день. Надеюсь, на чемпионате США смогу вставить его в программу»

Американская фигуристка Алиса Лью побеседовала с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой в финале Гран-при в Нагое.

Источник: Спортс"

Лью идет второй после короткой программы.

— Это твой первый финал Гран-при во взрослом катании. Как ты чувствуешь себя сейчас, есть ли какие-то изменения по сравнению с тем же чемпионатом мира?

— Честно, энергетика здесь ощущается совсем по-другому, но она схожа с чемпионатом мира. Мы соревнуемся с потрясающими девчонками, шесть самых сильных спортсменок. Я никогда не думала о таком.

— Честно, это всегда были мои любимые соревнования. Потому что здесь все так быстро: короткая, произвольная, всего шесть человек и все.

Две недели назад ты впервые одержала победу на взрослом этапе Гран-при — это же сумасшествие! Что ты думаешь об этом?

— Я не думала о результатах. Я думала о том, какие люди приедут и соберутся на этом этапе, и для меня это уже большая честь. Я просто стараюсь фокусироваться на своих прокатах, быть идеальной в своих выступлениях. Я думаю, что ощущаю себя как певец, выходящий на сцену: все, что мне нужно, — это сделать то, что я умею.

— Так что ты не чувствуешь особого давления?

— Нет, потому что, если ты выигрываешь какое-то одно соревнование, это не значит, что ты будешь побеждать всегда. Это всегда какой-то челлендж, и я не чувствую дополнительного давления, просто спокойно выхожу на лед.

— Я слышала, что ты возвращаешь тройной аксель. Это так? Увидим ли мы его в этом сезоне?

— Да, я работаю над тройным акселем, но не вставляю его в соревновательную программу, потому что не так много над ним работаю. Пока не чувствую уверенности. Но я продолжаю усердную работу над этим практически каждый день, и я надеюсь, что на национальном чемпионате все-таки смогу вставить его в программу, — сказала чемпионка мира 2025 года Лью.