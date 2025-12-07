Финал Гран-при. Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами

Финал Гран-при по фигурному катанию.
Нагоя, Япония.
Показательные выступления.
Начало — 8:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первое отделение.
1. Рио Наката (Япония).
2. Ким Ю Сон и Ким Ю Чжэ (Южная Корея).
3. Хана Мария Абоян — Даниил Веселухин (США).
4. Шун Сато (Япония).
5. Го Жуй — Чжан Ивэнь (Китай).
6. Моне Чиба (Япония).
7. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).
8. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).
9. Карин Миязаки (Япония).
10. Даниэль Грассль (Италия).
11. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).
12. Эмбер Гленн (США).
13. Мин Гю Со (Южная Корея).
14. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
Второе отделение.
15. Рику Сакума (Япония).
16. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).
17. Мао Шимада (Япония).
18. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
19. Ами Накаи (Япония).
20. Адам Сяо Хим Фа (Франция).
21. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
22. Каори Сакамото (Япония).
23. Юма Кагияма (Япония).
24. Алиса Лью (США).
25. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).
26. Илья Малинин (США).
27. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).