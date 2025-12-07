Ричмонд
Финал Гран-при. Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами

7 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Нагое пройдут показательные выступления.

Источник: Спортс"

Финал Гран-при по фигурному катанию.

Нагоя, Япония.

Показательные выступления.

Начало — 8:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первое отделение.

1. Рио Наката (Япония).

2. Ким Ю Сон и Ким Ю Чжэ (Южная Корея).

3. Хана Мария Абоян — Даниил Веселухин (США).

4. Шун Сато (Япония).

5. Го Жуй — Чжан Ивэнь (Китай).

6. Моне Чиба (Япония).

7. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

8. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).

9. Карин Миязаки (Япония).

10. Даниэль Грассль (Италия).

11. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).

12. Эмбер Гленн (США).

13. Мин Гю Со (Южная Корея).

14. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

Второе отделение.

15. Рику Сакума (Япония).

16. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).

17. Мао Шимада (Япония).

18. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

19. Ами Накаи (Япония).

20. Адам Сяо Хим Фа (Франция).

21. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

22. Каори Сакамото (Япония).

23. Юма Кагияма (Япония).

24. Алиса Лью (США).

25. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).

26. Илья Малинин (США).

27. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).