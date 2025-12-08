Рудковская сообщила, что переговоры с Костылевой запланированы после шоу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Тренер Евгений Плющенко и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская готовы провести переговоры о будущем фигуристки Елены Костылевой в академии после ледового шоу в Минске. Об этом ТАСС рассказала Рудковская.
Ранее спортсменка не приняла участия в Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге по состоянию здоровья и уехала с родителями в Воронеж.
На вопрос корреспондента ТАСС, общаются ли Рудковская и Плющенко с матерью фигуристки Ириной Костылевой, Рудковская ответила: «Мы действительно уже очень долгое время не общаемся с Ириной Костылевой. Ни Евгений, ни я. Наша команда также прекратила общение. С Ириной на связи наш менеджер из команды “Плющенко шоу”. На данный момент Лена заявлена во всех наших шоу, включая в Минске
«Но есть два момента: это УОР [Училище олимпийского резерва], в котором Лена состоит, за которое выступает и которое частично покрывает Лене обучение и проживание у нас. Второй момент: одно заинтересованное лицо, которое вызвалось провести переговоры в интересах Лены. Я не готова озвучивать, кто это», — сказала Рудковская.
Рудковская рассказала, что они с Плющенко в понедельник, 8 декабря, согласились на встречу. «Мы с Евгением подтвердили встречу только сегодня. Подчеркну, мы пошли на этот шаг только из-за Лены и исключительно в ее интересах, — отметила собеседница агентства. — Мы прекрасно понимаем, насколько доверительные у них с Евгением отношения и что для девочки будет большим ударом не только расставание с ним, но и смена школы. Смена быта и всех удобств».
На вопрос корреспондента ТАСС, какие условия предоставляются Елене Костылевой, Рудковская ответила: «Не секрет, что таких условий, как у нее сейчас, у нас в Горках-10 нет ни в одной школе. И кстати, ни у кого из наших спортсменов. Дом, где она живет, находится в 50 м от ледовой арены. Она не тратит время ни на какие переезды. Здесь ее друзья, здесь работает ее папа. Покрытие всех медицинских расходов, бонусы за любые призовые места, любые костюмы, дополнительные занятия, лед в неограниченном количестве — все за счет академии».
Переговоры будут не в Минске.
Рудковская отметила, что переговоры запланированы после шоу в Минске. «Шоу, главные роли в шоу и главное команда, которая показала с ней результат в прошлом сезоне и планировала показать и в этом. Команда, которая ее любит и ценит». Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, на какую дату запланированы переговоры, Рудковская ответила: «Мы согласились на проведение переговоров, но только не в Минске, а скорее сразу после Минска. Пока статус такой».
14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.
25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в «Ангелах Плющенко», а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.