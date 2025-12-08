Рудковская сообщила, что переговоры с Костылевой запланированы после шоу

На вопрос корреспондента ТАСС, какие условия предоставляются Елене Костылевой, Рудковская ответила: «Не секрет, что таких условий, как у нее сейчас, у нас в Горках-10 нет ни в одной школе. И кстати, ни у кого из наших спортсменов. Дом, где она живет, находится в 50 м от ледовой арены. Она не тратит время ни на какие переезды. Здесь ее друзья, здесь работает ее папа. Покрытие всех медицинских расходов, бонусы за любые призовые места, любые костюмы, дополнительные занятия, лед в неограниченном количестве — все за счет академии».