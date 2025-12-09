Чемпионат России-2026 по фигурному катанию без Горбачевой и Алиева: стал известен предварительный список участников

В парном катании выступят 12 пар. Основная борьба уже традиционно развернется между Анастасией Мишиной с Александром Галлямовым и Александрой Бойковой с Дмитрием Козловским. В этом сезоне чемпионы мира после травмы партнера катаются нестабильно, так что у соперников есть хорошие шансы выиграть чемпионат России. Тем более в обойме у подопечных Тутберидзе теперь есть четверной выброс. Кроме того, все ближе к ведущим парам приближается молодежь, которая также готова удивить.