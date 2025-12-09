Чемпионат России-2026 по фигурному катанию без Горбачевой и Алиева: стал известен предварительный список участников

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) появился предварительный список участников чемпионата страны. В заявке отсутствуют бронзовые призеры прошлогоднего первенства Алина Горбачева и спортивная пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, а также чемпион Европы Дмитрий Алиев.
Кто точно не выступит
Фанаты не обнаружили в списке 18-летнюю Алину Горбачеву. Этим летом она получила травму во время подготовки к олимпийскому отборочному турниру в Пекине: несколько недель не тренировалась из-за столкновения с другим спортсменом. Позже фигуристка все же вернулась к участию в контрольных прокатах сборной, а в Китай поехала в качестве запасной. В ноябре выступила на этапах Гран-при в Москве (второе место, 209,28 балла в сумме) и Омске (третье место, 215,6).
Однако перед чемпионатом России Алина сообщила, что пропустит соревнования.
«Хочу поблагодарить всех за вашу поддержку и внимание, — написала Горбачева в своем Telegram-канале. — Спасибо, что переживаете и ждете меня. К огромному сожалению, я вынуждена пропустить ЧР-2026 из-за травмы. Мне очень грустно и тяжело, поскольку я мечтала выступить на этом чемпионате и сделала все, что могла, но судьба распорядилась иначе».
Также пропустит турнир чемпион Европы Дмитрий Алиев. Причина та же — травма.
«Он идет на поправку и с начала следующего года готовится возобновлять тренировки», — сообщил источник ТАСС.
В сентябре фигурист не получил медицинский допуск и пропустил контрольные прокаты. В текущем сезоне он пока не выступал на российских стартах, в том числе на этапах Гран-при.
В соревнованиях спортивных пар не смогут принять участие бронзовые призеры ЧР-2025 Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. В сентябре, как передавал ТАСС, они пропускали контрольные прокаты из-за проблем со здоровьем у партнерши.
Кто оказался в предварительной заявке
Согласно опубликованному документу, в предварительный состав у мужчин вошли 18 спортсменов. Среди них — будущий участник ОИ-2026 Петр Гуменник, действующий чемпион России Владислав Дикиджи, двукратный чемпион страны Евгений Семененко (2023, 2024), бронзовый призер Олимпиады-2022 Марк Кондратюк. Так что зрителей ждет настоящая битва за золото.
У женщин заявлены двукратная чемпионка России Аделия Петросян, которая также готовится к ОИ-2026 и уже восстановила четверной тулуп. Его исполнение она продемонстрировала на финале Гран-при страны, выступив вне конкурса. В отсутствие Горбачевой вызов фигуристке бросят две воспитанницы Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова и Дарья Садкова, уже чисто исполняющие на стартах элементы ультра-си.
В парном катании выступят 12 пар. Основная борьба уже традиционно развернется между Анастасией Мишиной с Александром Галлямовым и Александрой Бойковой с Дмитрием Козловским. В этом сезоне чемпионы мира после травмы партнера катаются нестабильно, так что у соперников есть хорошие шансы выиграть чемпионат России. Тем более в обойме у подопечных Тутберидзе теперь есть четверной выброс. Кроме того, все ближе к ведущим парам приближается молодежь, которая также готова удивить.
В танцах на льду программы представят 15 пар, в том числе Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Но безоговорочными фаворитами в данном виде программы остаются Александра Степанова и Иван Букин.
Для Аделии Петросян и Петра Гуменника чемпионат страны особенно важен: ведь они — единственные представители России, которые отправятся на Олимпиаду-2026 в Италию. Спортсменам необходимо сохранить баланс между качественной подготовкой к Играм и ярким выступлением в Санкт-Петербурге, а также избежать травм. Турнир пройдет с 17 по 22 декабря 2025 года.
Егор Сергеев