Валиева сделала тройные флип и тулуп в шоу «Щелкунчик»

Шоу в новом формате большого ледового театра прошло в пятницу на льду «Навка Арена». Валиева исполняет в нем роль Крысиной королевы, роли Мари и Щелкунчика достались Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, брата Мари Фрица играет Максим Ковтун, родителей Мари и Фрица — Татьяна Навка и Петр Чернышев.