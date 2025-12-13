Ричмонд
Валиева сделала тройные флип и тулуп в шоу «Щелкунчик»

Фигуристка в шоу исполняет роль Крысиной королевы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Рекордсменка мира фигуристка Камила Валиева выполнила тройные флип и тулуп, а также двойной аксель на шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шоу в новом формате большого ледового театра прошло в пятницу на льду «Навка Арена». Валиева исполняет в нем роль Крысиной королевы, роли Мари и Щелкунчика достались Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, брата Мари Фрица играет Максим Ковтун, родителей Мари и Фрица — Татьяна Навка и Петр Чернышев.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка будет тренироваться в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.