Навка дала совет фигуристам Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой

Ранее Международный олимпийский комитет подтвердил допуск Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику стоит воспринимать Олимпиаду как обычные соревнования. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. В сентябре они выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду.

«Давайте не будем загадывать, конечно, всей страной мы будем переживать, верить, сидеть у телевизоров. Главное, чтобы не было травм, чтобы ребята спокойно подготовились к февральскому турниру. Чтобы они воспринимали их не как что-то сверхвыдающееся, а как обычные соревнования, на которых нужно сделать все так, как ты умеешь. Откатать так, как ты это делаешь каждый день», — сказала Навка.

Петросян 18 лет, она является двукратной чемпионкой России. Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

