Навка дала совет фигуристам Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой

«Давайте не будем загадывать, конечно, всей страной мы будем переживать, верить, сидеть у телевизоров. Главное, чтобы не было травм, чтобы ребята спокойно подготовились к февральскому турниру. Чтобы они воспринимали их не как что-то сверхвыдающееся, а как обычные соревнования, на которых нужно сделать все так, как ты умеешь. Откатать так, как ты это делаешь каждый день», — сказала Навка.