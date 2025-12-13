Шинкаренко о распаде дуэта с Антоновым: «В последнее время тренировки морально были очень тяжелыми, иногда и до скандалов доходило»

После последних соревнований поговорили с тренерами и пришли к общему решению о завершении сотрудничества. В последнее время тренировки морально были очень тяжелыми, слишком много эмоций было, иногда и до скандалов доходило, и для меня распад нашей пары стал облегчением, несмотря на то, что мы антропометрически хорошо подходили друг другу и могли бы ставить себе высокие планки. Конечно, я очень расстроена, я до последнего надеялась, что все наладится.