Шинкаренко о распаде дуэта с Антоновым: «В последнее время тренировки морально были очень тяжелыми, иногда и до скандалов доходило»

Александра Шинкаренко рассказала о причинах распада танцевального дуэта с Михаилом Антоновым.

Источник: Спортс"

— Расскажите, когда было принято решение о прекращении вашей совместной работы с Михаилом? Что произошло в вашей паре?

— У нас были сложные взаимоотношения. У Миши очень непростой характер. Конечно, и результатами были недовольны. Хотя и нам самим, и тренерам программы нравились, образы мы хорошо чувствовали и передавали, оценки за компоненты разочаровывали. Все замечали, что взаимодействия в паре нам не хватает.

После последних соревнований поговорили с тренерами и пришли к общему решению о завершении сотрудничества. В последнее время тренировки морально были очень тяжелыми, слишком много эмоций было, иногда и до скандалов доходило, и для меня распад нашей пары стал облегчением, несмотря на то, что мы антропометрически хорошо подходили друг другу и могли бы ставить себе высокие планки. Конечно, я очень расстроена, я до последнего надеялась, что все наладится.

— Какие у вас дальнейшие спортивные планы?

— Пока катаюсь одна, у Анжелики Алексеевны (Крыловой). Работаю над скольжением, много танцую. Мне 18 лет, и я твердо намерена продолжить карьеру, пока вне этого спорта не представляю свою жизнь, — сказала Шинкаренко.