Алина Загитова выступила на плавучей атомной ТЭС на Чукотке

«Я всегда говорила, что фигурное катание — это не только прыжки, это искусство, — отметила Алина Загитова. — Этот проект — возможность показать именно эту грань. Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения. Без сложных прыжков ты чувствуешь лед по-другому, ты становишься с ним одним целым. Я хотела подчеркнуть, что фигурное катание — это история, которую ты рассказываешь всем телом, а не только набор элементов».