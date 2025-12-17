Ягудин — о российском женском фигурном катании: «Произошла стагнация. Может быть, даже деградация»

"На мой взгляд, действительно произошла стагнация и, может быть, даже и деградация в нашем женском одиночном фигурном катании. Если бы не закрывалось бы это окно возможностей (международные соревнования), то и наши бы не останавливались бы в развитии. А так получилось, что эта внутренняя конкуренция не настолько была мощна, чтобы продолжать подпитывать этот прогресс.