Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ягудин — о российском женском фигурном катании: «Произошла стагнация. Может быть, даже деградация»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о ситуации в российском женском одиночном катании.

Источник: FONBET

Напомним, что российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года.

"На мой взгляд, действительно произошла стагнация и, может быть, даже и деградация в нашем женском одиночном фигурном катании. Если бы не закрывалось бы это окно возможностей (международные соревнования), то и наши бы не останавливались бы в развитии. А так получилось, что эта внутренняя конкуренция не настолько была мощна, чтобы продолжать подпитывать этот прогресс.

И он, к сожалению, немножко увял. Но это также и сказалось на мировой арене. У них своя изоляция, у нас своя изоляция«, — сказал Ягудин в шоу “Каток”.