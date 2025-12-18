Ричмонд
Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе чемпионата России, Хуснутдинова, Елисова и Нелюбова намерены исполнить прыжок

Фигуристка Аделия Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

Исполнить прыжок планируют три спортсменки: Дина Хуснутдинова, Мария Елисова и Камилла Нелюбова.

Соревнования в женском одиночном катании стартуют 19 декабря.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше