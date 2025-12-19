Ричмонд
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы

20 декабря танцоры выступят с произвольными танцами на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по фигурному катанию-2026.

Санкт-Петербург.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 13:00 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Алиса Абдуллина — Егор Петров.

2. Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

3. Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков.

4. Ольга Федорова — Павел Драко.

5. Анна Коломенская — Артем Фролов.

Вторая разминка.

6. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин.

7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов.

8. Елизавета Шичина — Павел Дрозд.

9. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.

10. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов.

Третья разминка.

11. Анна Щербакова — Егор Гончаров.

12. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

13. Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

14. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

15. Александра Степанова — Иван Букин.

Положение после ритм-танца.

1. Александра Степанова — Иван Букин — 87,45.

2. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 84,82.

3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 80,22.

4. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 79,37.

5. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 76,76.

6. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов — 76,47.

7. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 75,90.

8. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 75,47.

9. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 73,02.

10. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 71,61.

11. Анна Коломенская — Артем Фролов — 70,03.

12. Ольга Федорова — Павел Драко — 64,82.

13. Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков — 59,62.

14. Софья Шевченко — Андрей Ежлов — 57,65.

15. Алиса Абдуллина — Егор Петров — 57,18.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге.