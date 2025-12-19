Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы

Чемпионат России по фигурному катанию-2026.
Санкт-Петербург.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 13:00 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. Алиса Абдуллина — Егор Петров.
2. Софья Шевченко — Андрей Ежлов.
3. Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков.
4. Ольга Федорова — Павел Драко.
5. Анна Коломенская — Артем Фролов.
Вторая разминка.
6. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин.
7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов.
8. Елизавета Шичина — Павел Дрозд.
9. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.
10. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов.
Третья разминка.
11. Анна Щербакова — Егор Гончаров.
12. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.
13. Екатерина Миронова — Евгений Устенко.
14. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
15. Александра Степанова — Иван Букин.
Положение после ритм-танца.
1. Александра Степанова — Иван Букин — 87,45.
2. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 84,82.
3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 80,22.
4. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 79,37.
5. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 76,76.
6. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов — 76,47.
7. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 75,90.
8. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 75,47.
9. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 73,02.
10. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 71,61.
11. Анна Коломенская — Артем Фролов — 70,03.
12. Ольга Федорова — Павел Драко — 64,82.
13. Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков — 59,62.
14. Софья Шевченко — Андрей Ежлов — 57,65.
15. Алиса Абдуллина — Егор Петров — 57,18.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге.