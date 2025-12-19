Туктамышева о Лью: «Мне нравится ее внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться»

— Мне у Алисы нравится внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться и называть ее катание недостаточно сложным. Почему она выигрывает даже без ультра-си? Потому что все элементы исполняет очень легко, будто ей это ничего не стоит. Я не считаю, что нужно обесценивать ее мастерство. Да, отчасти я согласна с тем, что ее программа не самая сложная. Но выйти и вот так откатать — это уже большая работа, стоит об этом помнить.