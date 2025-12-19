Елизавета Туктамышева: «Слежу за историей Костылевой, это очень страшно. Никто не знает, как на ней скажется неуравновешенность самого близкого человека»

Я слежу за историей Лены, это очень страшно. Никто не знает, как потом скажется на ней такая эмоциональная нестабильность, неуравновешенность самого близкого человека. Мне кажется, такие методы могут работать только до определенного возраста. Пока ребенок не вырастает и не обретает собственный голос, — сказала Туктамышева в интервью Спортсу«».