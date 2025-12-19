Туктамышева об интервью Кравченко: «Может, кто-то порефлексирует, вспомнит, что он не один, захочет проработать старые травмы. Тогда мы все сделали не зря»

— Ты недавно дала большое интервью Вите Кравченко. Знаю, что очень долго не могла на него решиться.
— С тех пор как он мне впервые написал, я год сомневалась. Все это время я нахожусь в терапии, работаю с психологом, пытаюсь нащупать какую-то внутреннюю свободу…
И когда Витя написал второй раз, поняла, что если сейчас не дам это интервью, то уже никогда не дам. Весь этот год думала, что если сейчас у него выйдет интервью с какой-то другой фигуристкой, ни за что себе не прощу. И видимо, он услышал мои мысли.
Мне давно хотелось поговорить именно в таком формате. Показать Глазов, рассказать обо всех трудностях, через которые мы проходим, о своей истории…
— Ты же смотрела другие интервью на канале и понимала, о чем пойдет речь?
— Конечно. Видела выпуски с Ритой Мамун, с Екатериной Гамовой, с Александром Бубликом, многие другие. У меня был друг, который очень любил смотреть Витю. И вот он меня подсадил.
Считаю, что Витя очень глубокий интервьюер, классно раскрывает собеседников. У него талант прочувствовать то, что действительно важно. И мне показалось, что пора уже начинать говорить о важном и в фигурном катании. Затронуть проблемы, которые не принято обсуждать, но они есть.
— Тебе понравился результат?
— Очень. Мы снимали очень много, говорили на самые разные темы, и в фильм в итоге вошла только малая часть. Отчасти Витя меня пожалел, не взял какие-то яркие фразочки, которые могли бы быть резонансными.
— Как тебе реакция на твой выпуск?
— Приятно, что когда ко мне подходят фотографироваться, часто говорят, что смотрели интервью и им очень понравилось. Многие писали, в том числе из-за рубежа.
Писали не только болельщики, но и спортсмены, мои знакомые и друзья. Мне приятно, что в них «попали» мои мысли. Может, кто-то порефлексирует, вспомнит, что он не один, захочет переосмыслить и проработать старые травмы… Тогда мы все сделали не зря.
— Одна из важных тем выпуска — про насилие в детском спорте. Что с этим можно сделать?
— Как минимум — начать об этом говорить. Я выросла в системе, где результаты достигаются, скажем так, под давлением. И мне долго казалось, что иначе нельзя, что так правильно.
А потом я стала смотреть на других людей, обсуждать свои сомнения, в том числе с психологом. И через внутреннюю работу, через чужой положительный опыт поняла, что можно и иначе.
Сейчас я сама работаю с детьми и вижу, что помимо опыта кнута и пряника, есть и только метод пряника. Когда дети тебя слушают, потому что уважают или хотят тебя порадовать. Им интересно, им нравится заниматься, но они работают не из страха, что произойдет в случае ошибки, — сказала Туктамышева в интервью Спортсу«».
«Он нашел мою квартиру». Туктамышеву преследует сталкер, а защиты нет.