Четырехлетняя дисквалификация Камилы Валиевой закончилась 25 декабря

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывалось от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к американцам. Российские фигуристы были перемещены на третье место.