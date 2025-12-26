Татьяна Тарасова: «Валиеву хотели убить, но получилось только прибить»

В январе 2024 года фигуристка была отстранена на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация 19-летней россиянки отсчитывалась с 25 декабря 2021 года и истекла сегодня, 25 декабря 2025-го.
«Валиева молодец! Если хочет вернуться на соревнования, мое уважение. Желаем ей восстановиться. Четырехлетней дисквалификацией Камилу хотели убить, но получилось только прибить. Мне кажется, что у Валиевой все хорошо. Видела ее на шоу у Татьяны Навки, она прекрасно выглядит. Прекрасно, что Валиева решила продолжить свою карьеру и работает сейчас над этим. Нам ее не хватает, я ее очень люблю. Она большой и настоящий талант», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
Осенью стало известно, что Валиева перешла тренироваться в академию Татьяны Навки к Светлане Соколовской. До этого она на протяжении 7 лет занималась у Этери Тутберидзе.