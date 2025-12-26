Татьяна Тарасова: «Валиеву хотели убить, но получилось только прибить»

«Валиева молодец! Если хочет вернуться на соревнования, мое уважение. Желаем ей восстановиться. Четырехлетней дисквалификацией Камилу хотели убить, но получилось только прибить. Мне кажется, что у Валиевой все хорошо. Видела ее на шоу у Татьяны Навки, она прекрасно выглядит. Прекрасно, что Валиева решила продолжить свою карьеру и работает сейчас над этим. Нам ее не хватает, я ее очень люблю. Она большой и настоящий талант», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».