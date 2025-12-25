Илья Авербух: «Валиевой абсолютно под силу восстановить тройной аксель и четверной тулуп. Компоненты у нее всегда были запредельные»

"Хочу пожелать Камиле Валиевой удачного возвращения в большое фигурное катание. Она все еще молодая девушка, но одновременно уже достаточно повзрослела. Видно, что Валиева стала более маститой на льду. Сможет ли она вернуться на тот же уровень или нет, зависит только от ее энергии и трудолюбия.