Дарья Садкова: «После Гран-при в Омске подвернула ногу и пять дней не каталась. Конечно, это сказалось на моей подготовке, на форме»

Также встретила Сашу Бойкову с Димой Козловским, поздравила их с победой. Очень сильно за них рада. И в целом поддерживало очень много людей. Потом я приехала в отель и провела вечер вместе с друзьями. После того, как мы уже разошлись, я пришла к себе в номер и там еще выплеснула все эмоции. Так что в первые два дня получилось все прожить целиком и полностью.