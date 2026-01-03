Татьяна Тарасова: «Пожелаю, чтобы в 2026 году от нас уже отвязались. Чтобы перестали нас дисквалифицировать ни за что»

«А что желать на 2026 год нашему фигурному катанию, если у нас двух людей допустили до Олимпиады? Пожелаю, чтобы от нас уже отвязались. Чтобы перестали нас дисквалифицировать ни за что. Зато в других странах даже не думают об этом», — сказала Тарасова.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян смогут выступить там в нейтральном статусе.
