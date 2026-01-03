Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алена Леонова: «Загитова ищет свой стиль, а это неплохо. Ничего страшного в ее фотосетах не вижу, ее способ самовыражения — это смело»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова ищет свой стиль.

— В этом году Алина Загитова сменила образ. Всякий раз, появляясь на публике, она выглядит экстравагантно, за что подвергается критике. Как оцените ее преображение?

— Возможно, она ищет свой стиль, а это неплохо. Алина осознанно выкладывает фотографии, поэтому понимает, что будет как кнут, так и пряник. Ничего страшного в ее фотосетах не вижу. Всегда найдутся недовольные люди. Я считаю, что ее способ самовыражения — это смело, я бы так не сделала.

— Можно ли ее назвать самой стильной фигуристкой?

— Нет, для меня самая стильная фигуристка — Женя Медведева. Загитова, может, выиграла бы в другой номинации, но не в роли самой стильной.

— Вам не кажется, что в нашем фигурном катании мало ярких персонажей, поэтому на первый план иногда выходят обсуждения образов Алины Загитовой?

— Может быть, потому что Алина это все выкладывает, а действующие спортсмены стараются не публиковать все. Не думаю, что следят конкретно за ней. Все должно быть в меру. Если фотосессия реально хорошая, то почему бы и не поделиться. У нас совсем закрытых от социума фигуристов нет, все молодые и живут в социальных сетях, — сказала Леонова.

Грустно, когда кумиры, за которых мы болели, разрушают свою репутацию.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше