Алексей Ягудин: «Больше всего в 2025 году порадовали новости, что довольно много наших федераций восстановили. Появился свет в этом туннеле»

"Больше всего в российском спорте меня порадовали те новости, которые были под конец 2025 года, что довольно много наших федераций восстановили, и вроде бы появился свет в этом туннеле. И я так понимаю, что и в Беларуси теперь можно проводить некоторые международные соревнования.