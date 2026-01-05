Горбачева о травме: «Когда отправили снимки в Германию, выяснилось, что изначально мне поставили неправильный диагноз»

"В начале ноября на раскатке мы делали упражнение кросс-роллы без отрывания ног. Это когда при смене ноги, свободная нога не отрывается от льда. Я зацепилась пяткой за носок, упала, подвернув под себя ногу. Меня начало беспокоить колено. Изначально это было не сильно, но в течение тренировок становилось хуже.