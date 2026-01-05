«Просто отпад»: Алина Загитова покорила поклонников ретро-образом

8
Забравшись из современности в прошлое, Алина предстала в образе из советской эпохи: шуба из светлого меха, белая меховая шапка-ушанка и красная кофта с крупной надписью «СССР».
Подписчики не скупились на комплименты: «Вау!! Алина, образ просто отпад», «Красотка!», «Ну классно же!», «Хорошенькая такая. Отдых вам на пользу!».
