Рудковская о составе шоу «Спящая красавица»: «Рада, что в этом году к Трусовой прибавились Медведева и Щербакова. Я просто умею дружить с людьми»

— Я просто умею дружить с людьми. Мне кажется еще, что наше шоу всегда отличается красотой. Я рада, что в этом году к Саше Трусовой прибавились прекрасные Женя Медведева и Аня Щербакова. И в сказках, действительно, такого состава никогда не было. Зрители счастливы, мы тоже счастливы.