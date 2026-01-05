Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рудковская о составе шоу «Спящая красавица»: «Рада, что в этом году к Трусовой прибавились Медведева и Щербакова. Я просто умею дружить с людьми»

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась об участии Александры Трусовой, Евгении Медведевой и Анны Щербаковой в шоу «Спящая красавица».

Источник: Спортс"

— Как удалось собрать в одном шоу такой звездный состав?

— Я просто умею дружить с людьми. Мне кажется еще, что наше шоу всегда отличается красотой. Я рада, что в этом году к Саше Трусовой прибавились прекрасные Женя Медведева и Аня Щербакова. И в сказках, действительно, такого состава никогда не было. Зрители счастливы, мы тоже счастливы.

— Вы даете какой-то нагоняй, если девушки на льду упали?

— Нет, не нагоняю никого. Это большие звезды, они все сами понимают и всегда исправляют ошибки. Вот представьте, подходите к Евгению Плющенко и говорите: «Слушай, Плющенко, что ты там что-то не так сделал». Это невозможно.

Это очень высокого уровня девушки, мировой топ. Представьте: действующая олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр.

Саша Трусова — обладательница трех мировых рекордов Гиннесса, серебряный призер Олимпийских игр. Слушайте, мы стоим в такой компании… Восемь олимпийских медалей на одном льду — вы представляете такое вообще? — сказала Рудковская.

Гид по новогодним шоу фигуристов: у Плющенко — ТЩК, у Навки — Валиева и Гордеева.