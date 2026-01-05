Авербух о том, что ISU не включил выступления россиян в топ знаковых олимпийских моментов: «Вопиющая несправедливость и ангажированность»

Единственное из этого списка выступление, вызывающий вопросы, это победа Сары Хьюз в Солт‑Лейк‑Сити. Она была абсолютно неубедительной, с остальными моментами в списке соглашусь. Но дуэль Ягудина и Плющенко в том же Солт‑Лейк‑Сити — это куда более знаковое событие. То же самое можно сказать о дуэли Медведевой и Загитовой на Олимпиаде 2018 года.