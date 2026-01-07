Японист Кубасов о клинке Загитовой: «Я бы доверял экспертизе — 500 лет, предположительно, XVI век. Если клинок настоящий, он более чем достоин хранения в музее»

Из поста Загитовой в телеграме и из фрагментов экспертизы, которые там выложены, у меня впечатление, что она имеет в виду, что «это предмет достаточно серьезный, чтобы стать музейным экспонатом». Хотя это, конечно, моя интерпретация ее слов. Был ли предмет в каком-то музее ранее, у меня сведений нет, поэтому считаю неэтичным и неуместным на эту тему фантазировать. Но, безусловно, если это настоящий японский клинок XVI века, то он более чем достоин хранения в музее, тут у меня нет сомнений.