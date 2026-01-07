Ричмонд
«Это точно не та Африка, которую ожидаешь увидеть, но стоит того, чтобы там побывать». Глейхенгауз рассказал о путешествии в ЮАР

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о впечатлениях от поездки в Кейптаун — второй по численности населения город ЮАР.

Источник: Спортс"

"Кейптаун. Город со своим лицом и характером. Невероятной красоты природа, мощь океана, горы и скалы, белоснежные пляжи (при этом всем порывы ветра, сбивающие тебя с ног, и ледяная вода, в которой перехватывает дыхание). Невероятной красоты небо и закаты, горные дороги, по которым хочется ездить бесконечно и просто любоваться всем вокруг.

Доплыть на лодке до лежбища морских котиков, просто офигеть от их количества. Встретить пингвинов в их естественной среде и просто посидеть на песке рядом с ними — ощущения, которые никогда не забудешь.

И все это переплетается с абсолютно современным городом: с небоскребами и торговыми центрами, с огромным количеством стильных ресторанов, кафешек и баров со вкуснейшими устрицами, морепродуктами, шикарными стейками и отличным игристым и вином.

Конечно, в самом Кейптауне есть разные районы и не везде безопасно. На улицах есть бездомные и попрошайки, но если не искать приключений на свою голову, то все пройдёт гладко.

А винный регион Стелленбош просто влюбляет в себя с первого взгляда — маленькая Франция или Италия на краю света. Экскурсии и дегустации на местных винодельнях, как еще одно путешествие. Получаешь удовольствие и от пейзажей с виноградниками, и от самого вина.

А уж как это все романтично. Это точно не та Африка, которую ожидаешь увидеть, но стоит того, чтобы там побывать!" — написал Глейхенгауз в телеграм-канале.