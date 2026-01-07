«Это точно не та Африка, которую ожидаешь увидеть, но стоит того, чтобы там побывать». Глейхенгауз рассказал о путешествии в ЮАР

"Кейптаун. Город со своим лицом и характером. Невероятной красоты природа, мощь океана, горы и скалы, белоснежные пляжи (при этом всем порывы ветра, сбивающие тебя с ног, и ледяная вода, в которой перехватывает дыхание). Невероятной красоты небо и закаты, горные дороги, по которым хочется ездить бесконечно и просто любоваться всем вокруг.