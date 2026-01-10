Ричмонд
Валиева, скорее всего, выступит на ЧР по прыжкам, сообщила Навка

Навка: Валиева, скорее всего, выступит на чемпионате России по прыжкам.

Источник: Артем Иванов/ТАСС

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анастасия Пойманова. Фигуристка Камила Валиева с большой долей вероятности выступит на чемпионате России по прыжкам, сообщила РИА Новости основатель академии «Наши надежды» олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» в Москве.

«Скорее всего, да», — ответила Навка на вопрос о том, выступит ли Валиева на прыжковом турнире.

Срок дисквалификации Валиевой за допинговое нарушение истек 25 декабря. Спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской в школе Навки.