Валиева, скорее всего, выступит на ЧР по прыжкам, сообщила Навка

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анастасия Пойманова. Фигуристка Камила Валиева с большой долей вероятности выступит на чемпионате России по прыжкам, сообщила РИА Новости основатель академии «Наши надежды» олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» в Москве.
«Скорее всего, да», — ответила Навка на вопрос о том, выступит ли Валиева на прыжковом турнире.
Срок дисквалификации Валиевой за допинговое нарушение истек 25 декабря. Спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской в школе Навки.