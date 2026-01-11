Ричмонд
Тарасова о возвращении Загитовой на роль ведущей «Ледникового периода»: «Думаю, ее подготовят, и Алина сама тоже подготовится»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении Алины Загитовой на роль ведущей шоу «Ледниковый период».

Источник: Sports.Ru

«Будет “Ледниковый период”, и мы все увидим. Но я думаю, что ее подготовят к роли ведущей, и Алина сама тоже подготовится. Я не была ее личным тренером и знаю ее как другой тренер. Знаю ее хорошо, но что она сможет показать, то и сможет.

Но я не гадалка, чтобы сейчас сказать заранее, сможет ли она полностью раскрыться как ведущая. И я не буду сейчас говорить, хорошо это или плохо (для выбора)", — сказала Тарасова.

