Загитова о подарках: «Большинство игрушек отдаю в детские дома, чтобы они радовали не только меня, но и детей. Шоколад — это святое, конфетки мы не отдаем»

— История очень интересная, потому что, естественно, все игрушки дома не помещаются. Но все самые знаковые хранятся у меня дома, у бабушки, часть — у родителей. Конечно, большинство игрушек я отдаю в детские дома, чтобы они радовали не только меня, но еще и детей. Шоколад — это святое, конфетки мы не отдаем, ха-ха.