Алиса Лью вернет прошлогоднюю произвольную программу к Олимпиаде-2026

Лью стала второй на чемпионате США с новой программой под песни Леди Гаги, серию Гран-при она провела со старой программой. В короткой у американки — тоже прошлогодняя постановка.
«Я даже не задумываюсь над тем, что буду исполнять эту программу (под Леди Гагу) на Олимпиаде. Но я очень хотела показать ее хотя бы раз. Я изначально хотела катать MacArthur Park (прошлогодняя произвольная) в личном зачете», — сказала Лью. И уточнила, что для Игр не рассматривала другие постановки, только старую.
Лью сообщила, что готовит новое платье для Олимпиаде — «по-прежнему металлическое, но со свежим подходом».
Она также рассказала об изменениях, которые были внесены в программу под хиты Леди Гаги (прежнюю версию она показывала на Lombardia Trophy в начале сезона).
"Сначала я хотела взять оркестровую версию, но нельзя же просто использовать чью-то оркестровую версию песни Bloody Mary из ютуба. Так что без оркестра, без Bloody Mary.
Я тренировала MacArthur Park пару раз в неделю, в остальное время отрабатывала программу под Гагу", — добавила американка.
Алиса Лью весь сезон обещает новые программы и ультраконтент. Нет ничего — но она все равно чемпионка.
Алиса Лью все-таки с новой программой (и прической). А ждать ли ультра-си?