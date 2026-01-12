Алиса Лью вернет прошлогоднюю произвольную программу к Олимпиаде-2026

«Я даже не задумываюсь над тем, что буду исполнять эту программу (под Леди Гагу) на Олимпиаде. Но я очень хотела показать ее хотя бы раз. Я изначально хотела катать MacArthur Park (прошлогодняя произвольная) в личном зачете», — сказала Лью. И уточнила, что для Игр не рассматривала другие постановки, только старую.