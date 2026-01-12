Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Губерниев: «У Загитовой был бы абсолютный успех в “Ледниковом периоде”, если бы она вела его со мной. Я — партнер ее мечты»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил возвращение олимпийской чемпионки Алины Загитовой на проект «Ледниковый период» в качестве ведущей.

Ранее сообщалось, что съемки нового сезона начнутся в январе. Соведущим станет Алексей Ягудин.

«У Загитовой был бы абсолютный успех в “Ледниковом периоде”, если бы она вела его со мной. Поскольку я работаю на ВГТРК и “Газпром-Медиа”, это невозможно. Скажу ей не отчаиваться: есть замечательные партнеры в лице Алексея Ягудина и других людей.

В «Ледниковом периоде» все будет не так блестяще, как если бы я его вел, но тоже хорошо, на четверочку. Конечно, Загитова — хороший ведущий. Она много раз выигрывала самые разные опросы. Алина выросла, она работает над собой. Партнер ее мечты — это я. Я это знаю. В силу вышеперечисленных причин не могу составить ей компанию", — сказал Губерниев.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше