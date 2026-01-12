Илья Авербух: «Загитова будет ведущей “Ледникового периода”, и это здорово. Решение принимает Первый канал»

Евгения Медведева также будет внутри проекта, впервые в новой роли судьи. Это тоже было очень важно, потому что у нас акцент во многом на девочек-одиночниц. Помимо троих, о которых мы упомянули (Трусова, Щербакова, Косторная), также будут и Софья Акатьева, и Лиза Туктамышева принимать участие.