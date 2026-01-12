Русские фигуристы едут на чемпионат Европы за медалями. Диана Дэвис и Глеб Смолкин уже вклинились в очередь

Не менее интересный сюжет ожидается в танцах. На старте сезона казалось, что для Фир/Гибсона домашнее Евро — реальнейший шанс взять золото, особенно на фоне сдавших Гиньяр/Фаббри (по мнению судей). Но тут вернулся Гийом Сизерон, который вместе с Лоранс Фурнье-Бодри сходу начал получать заоблачные баллы. Правда, пока им это не сильно помогает: на сегодняшний день у них нет ни одного международного старта с двумя чистыми прокатами (то падения, то проблемы с растанцовкой). Шеффилд — их последняя возможность заочно перекрыть баллы Чок/Бейтса перед Миланом. Иначе второе олимпийское золото Гийому придется ждать еще четыре года.