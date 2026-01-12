Русские фигуристы едут на чемпионат Европы за медалями. Диана Дэвис и Глеб Смолкин уже вклинились в очередь

Уже на этой неделе в Шеффилде стартует очередной чемпионат Европы без России. Для фигуристов из Старого Света это будет последняя проверка перед Олимпиадой, но согласились на нее не все — в частности, турнир пропустит Адам Сяо Хим Фа. Тем не менее состав получился вполне себе мощным, в каждом из видов ожидается серьезная борьба за титул. А русских спортсменов мы все же увидим, пусть и в составах других сборных.
Чемпионат Европы 2026: участники
Мужчины: Семен Даниелянц (Армения), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Георгий Рештенко (Чехия), Александр Селевко, Михаил Селевко (оба — Эстония), Кевин Аймоз, Франсуа Пито (оба — Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Генрих Гартунг (Германия), Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Николай Мемола (все — Италия), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Лукас Бричги (Швейцария).
Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Луна Хендрикс, Нина Пинцарроне (обе — Бельгия), Нина Петрыкина (Эстония), Лорин Шильд, Леа Серна (обе — Франция), Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Куракова (Польша), Кимми Репонд (Швейцария).
Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения), Камилла Ковалев/Павел Ковалев (Франция), Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин, Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (все — Италия), Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды), Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша).
Танцы на льду: Катержина Мразкова/Даниэль Мразек, Натали Ташлерова/Филип Ташлер (все — Чехия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон, Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (все — Франция), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва).
Чемпионат Европы 2026: кто победит
Заявка грядущего Евро традиционно богата бывшими нашими, и далеко не все едут на турнир статистами. Так, совершенно безумные разборки ожидаются в парах, ведь здесь добрая половина претендентов на золото Игр в Милане — Хазе/Володин и Метелкина/Берулава, есть крепкие Павлова/Святченко, дебютируют Акопова/Рахманин. К сожалению, до Шеффилда не доберутся вице-чемпионы ФГП Сара Конти/Никколо Мачии, но и без них спор за победу обещает быть крайне захватывающим.
Не менее интересный сюжет ожидается в танцах. На старте сезона казалось, что для Фир/Гибсона домашнее Евро — реальнейший шанс взять золото, особенно на фоне сдавших Гиньяр/Фаббри (по мнению судей). Но тут вернулся Гийом Сизерон, который вместе с Лоранс Фурнье-Бодри сходу начал получать заоблачные баллы. Правда, пока им это не сильно помогает: на сегодняшний день у них нет ни одного международного старта с двумя чистыми прокатами (то падения, то проблемы с растанцовкой). Шеффилд — их последняя возможность заочно перекрыть баллы Чок/Бейтса перед Миланом. Иначе второе олимпийское золото Гийому придется ждать еще четыре года.
Что же касается всемирно известной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин, то в нынешнем сезоне у экс-россиян заметно подросли баллы. И учитывая стремительное падение итальянцев, при идеальных прокатах они смогут взлететь на подиум.
В женской одиночке свою очередную медаль постарается забрать Анастасия Губанова — напомним, что на трех последних континентальных первенствах экс-россиянка из топ-2 не выпадала. Но конкуренция серьезная: вернулась Луна Хендрикс, очень хочет защитить титул Нина Петрыкина.
У мужчин что-то предсказывать сложно. Вот кто год назад мог представить, что для золота будет достаточно трех четверных тулупов? Никто. А вот Лукас Бричги смог — остальные устроили камнепад. Сегодня на бумаге фаворитом выглядит Даниэль Грассль, установивший личные рекорды в финале Гран-при. А как оно будет на самом деле, узнаем уже на выходных.
Фигуристы будут разыгрывать медали со среды по субботу, в воскресенье зрителей ждет гала-вечер.