Майя Гурбанбердиева: «Всегда смотрю Олимпийские игры. Буду болеть за Петросян и Гуменника»

Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева будет болеть за российских фигуристов на Олимпиаде-2026.

"Всегда смотрю Олимпийские игры. Конечно, буду смотреть на этот раз.

Буду болеть за российских фигуристов — Аделию Петросян и Петра Гуменника!" — сказала Гурбанбердиева.

