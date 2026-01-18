Ричмонд
Глеб Смолкин: «Можем быть довольны местом на чемпионате Европы, потому что улучшили позиции относительно прошлого года и позапрошлого»

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий за Грузию в танцах на льду вместе с Дианой Дэвис, доволен выступлением на чемпионате Европы.

Источник: Спортс"

Дэвис и Смолкин лидируют перед заключительной разминкой. Они займут место не ниже 6-го.

"Очень довольны прокатом — и сегодняшним, и вчерашним. Очень довольны в принципе, как прошел этот чемпионат Европы для нас.

Думаю, что можем быть довольны местом, потому что улучшили позиции относительно прошлого года и позапрошлого (Дэвис и Смолкин дважды занимали 8-е место — Спортс«“). Наш лучший результат на чемпионате Европы.

Поэтому тренеры были очень довольны и коротким, и произвольным. Сказали, что произвольный точно лучший в сезоне«, — сказал Смолкин, чьи слова передает корреспондент Спортса»" Майя Багрянцева.