Анастасия Губанова: «Очень довольна собой и счастлива была порадовать свою команду, федерацию и всю страну»

Победу одержала японка Каори Сакамото, Губанова заняла второе место.
"Я в шоке, и я очень счастлива. Не могу передать эти эмоции, что ощутила сегодня. Очень довольна собой и счастлива была порадовать свою команду, федерацию и всю страну.
В команднике мне выступать проще, потому что я сильно чувствую командный дух, который меня только заряжает.
Частично отпустило меня после первой половины прыжков. А полностью — после последнего прыжка. Уже радостная каталась и наслаждалась", — сказала Губанова в эфире Okko.