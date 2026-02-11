ТАСС: Гуменника вызвали на допинг-тест ранним утром после проката на Играх

Гуменник занимает 12-е место после исполнения короткой программы, выступив под первым стартовым номером. В общей сложности на Олимпиаде в индивидуальном турнире выступило 29 одиночников, соревнования завершились в половине первого ночи по московскому времени. Как пояснил во вторник на брифинге директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс, вопрос позднего времени соревнований «вечный», применим ко всем Играм, и связано это с телетрансляцией.