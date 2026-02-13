Рудковская поспорила, что Гуменник попадет в тройку лучших на Олимпиаде 2026

"Сегодня болеем за Петю в произвольной программе! Петя пока занимает 12-ю строчку, но я доверяю профессиональному зоркому взору Евгения, что шансы на топ-6 у него есть. Я поставила Петю в топ-3. И очень надеюсь на его бронзу. Верю в магию чисел. Петя выступает под номером 13, в 23.13 по московскому времени, сегодня 13 февраля. И всего от России в Милане на Олимпийских играх — 13 наших спортсменов!