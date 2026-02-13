Ричмонд
Рудковская поспорила, что Гуменник попадет в тройку лучших на Олимпиаде 2026

Яна Рудковская заявила, что ожидает попадания Петра Гуменника в тройку лучших на Олимпиаде-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко», жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что ожидает попадания Петра Гуменника в тройку лучших на Олимпиаде-2026.

В короткой программе Гуменник занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Лучший результат у американца Ильи Малинина (108,16), на второй строчке — японец Юма Кагияма (103,07), на третьей позиции — француз Адам Сяо Хим Фа (102,55).

Выступления фигуристов с произвольными программами на Играх-2026 проходят в пятницу, 13 февраля.

"Сегодня болеем за Петю в произвольной программе! Петя пока занимает 12-ю строчку, но я доверяю профессиональному зоркому взору Евгения, что шансы на топ-6 у него есть. Я поставила Петю в топ-3. И очень надеюсь на его бронзу. Верю в магию чисел. Петя выступает под номером 13, в 23.13 по московскому времени, сегодня 13 февраля. И всего от России в Милане на Олимпийских играх — 13 наших спортсменов!

Магия? А вот и посмотрим. К слову, папа Пети — священник. А как мы знаем, правильные молитвы всегда помогают. Сегодня на шоу у Димы, одним глазом буду смотреть произвольную программу мужчин в Милане. Поспорила со всеми друзьями, что Петя будет в тройке. Или буду пить шампанское, или проиграю ящик. Ждать осталось недолго", — написала в своем Telegram-канале Рудковская.

В произвольной программе Гуменник выйдет на лед 13-м по счету и первым в третьей разминке.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше