Жулин об американской сборной: «Русские везде! Российская школа фигурного катания — уникальна!»

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об американской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде-2026.
«Меня порадовала ситуация в сборной США — речь о Малинине, Торгашеве и Наумове. Это говорит о том, что русские везде! Российская школа фигурного катания — уникальна! Очень обидно, что нас отлучили от всех соревнований. Думаю, люди одумаются», — сказал Жулин «СЭ».
На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине сборная США завоевала золото в командном турнире и серебро в танцах на льду.
В мужском одиночном катании Илья Малинин занял лишь 8-е место после неудачного выступления в произвольной программе с двумя падениями. Эндрю Торгашев стал 12-м, а Максим Наумов — 20-м. Победу в этой дисциплине одержал Михаил Шайдоров из Казахстана.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Шайдоров — чемпион!!! Гуменник выше Малинина в трех баллах от медали! Онлайн-трансляция произвольной программы на Олимпиаде-2026.