Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»

Не хочу называть это произволом, но к нам всегда было предвзятое отношение. Чем выше место у российского фигуриста, тем жестче его оценивают. В этом плане у них за четыре года ничего не поменялось. Они без нас замечательно жили, между собой места и медали распределяли.