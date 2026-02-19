Ричмонд
Константинова пожаловалась на обзор с места за 100 тысяч рублей на Олимпиаде: «Я ужаснулась»

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о проблемах с обзором во время соревнований на Олимпиаде-2026.

Источник: Sport24

Константинова посетила турнир женщин-одиночниц, в котором за медаль поборется россиянка Аделия Петросян.

"Друзья, у меня не обошлось без приключений. Я пришла на арену и ужаснулась, потому что мои места за 1172 евро (около 105 тысяч рублей Sport24) выглядели так, что я не вижу ровно половину льда из-за баннера, который прямо передо мной.

Я просидела ровно половину разминки, и я уже просто не выдержала. Пошла к организаторам, и они передо мной извинились и дали мне новый билет. Вот такие вот у меня приключения. Надеюсь, что сейчас все будет хорошо", — произнесла Константинова на видео в соцсетях.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
