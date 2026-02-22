Ягудин о судействе на Олимпиаде: «Надо снять розовые очки и готовить наших спортсменов к тому, что на международных стартах все будет именно так»

Понимаю, что мы любим и поддерживаем своих спортсменов, но не таким образом. Мне кажется, так мы делаем только хуже: закрываем глаза на недокруты, на недостаточную скорость и при этом ставим чуть ли не десятки за компоненты. Надо снять розовые очки и готовить наших спортсменов к тому, что на международных стартах все будет именно так, а не с десятками", — сказал Ягудин.