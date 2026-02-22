Ягудин о судействе на Олимпиаде: «Надо снять розовые очки и готовить наших спортсменов к тому, что на международных стартах все будет именно так»

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места.
«Однозначно хочу сказать — Аделию Петросян судили хорошо. Все элементы получили четвертый уровень. Там ведь могли многое “порезать”, но судили нормально — это правда. Петра Гуменника — нет. Я никогда не приму компоненты ниже, чем у тех, кто заваливал программы.
Но есть и другое мнение по поводу Петра — у нас его не особо озвучивают. Иностранные специалисты говорят, что все медленно, все в центре льда, нет скольжения, нет качества катания. Значит, нужно улучшаться, чтобы таких разговоров не было. Не стоит внутри страны выставлять заоблачные баллы.
Понимаю, что мы любим и поддерживаем своих спортсменов, но не таким образом. Мне кажется, так мы делаем только хуже: закрываем глаза на недокруты, на недостаточную скорость и при этом ставим чуть ли не десятки за компоненты. Надо снять розовые очки и готовить наших спортсменов к тому, что на международных стартах все будет именно так, а не с десятками", — сказал Ягудин.
Также он считает, что чемпионат мира-2026 будет последним, в котором россияне не принимают участия.
"Подавать ли апелляцию на решение ISU? Бороться нужно всегда — никогда не знаешь, каким будет итог. Что-то мне подсказывает, что это последний чемпионат мира, в котором мы не принимаем участия. Все-таки сейчас начинается новый олимпийский цикл.
Возможно, я оптимист и не вижу реальной картины, но почему-то чувствую, что это последний чемпионат мира и последний сезон без наших фигуристов", — добавил Ягудин.