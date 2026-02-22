Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ягудин о судействе на Олимпиаде: «Надо снять розовые очки и готовить наших спортсменов к тому, что на международных стартах все будет именно так»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о судействе на Играх-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места.

«Однозначно хочу сказать — Аделию Петросян судили хорошо. Все элементы получили четвертый уровень. Там ведь могли многое “порезать”, но судили нормально — это правда. Петра Гуменника — нет. Я никогда не приму компоненты ниже, чем у тех, кто заваливал программы.

Но есть и другое мнение по поводу Петра — у нас его не особо озвучивают. Иностранные специалисты говорят, что все медленно, все в центре льда, нет скольжения, нет качества катания. Значит, нужно улучшаться, чтобы таких разговоров не было. Не стоит внутри страны выставлять заоблачные баллы.

Понимаю, что мы любим и поддерживаем своих спортсменов, но не таким образом. Мне кажется, так мы делаем только хуже: закрываем глаза на недокруты, на недостаточную скорость и при этом ставим чуть ли не десятки за компоненты. Надо снять розовые очки и готовить наших спортсменов к тому, что на международных стартах все будет именно так, а не с десятками", — сказал Ягудин.

Также он считает, что чемпионат мира-2026 будет последним, в котором россияне не принимают участия.

"Подавать ли апелляцию на решение ISU? Бороться нужно всегда — никогда не знаешь, каким будет итог. Что-то мне подсказывает, что это последний чемпионат мира, в котором мы не принимаем участия. Все-таки сейчас начинается новый олимпийский цикл.

Возможно, я оптимист и не вижу реальной картины, но почему-то чувствую, что это последний чемпионат мира и последний сезон без наших фигуристов", — добавил Ягудин.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше